расстояние между двумя городами автомобиль проезжает за 3 часа, а автобус скорость которого на 18 км/ч меньше за 3,75часов определите скорость автомобиля и растояния между городами
Математика
расстояние между двумя городами автомобиль проезжает за 3 часа, а автобус скорость которого на 18 км/ч меньше за 3,75часов определите скорость автомобиля и растояния между городами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км в час - скорость автомобиля, тогда (х-18) км в час - скорость автобуса. 3х км - путь, пройденный автомобилем за 3 часа; 3,75·(х-18) км - путь, пройденный автобусом. Уравнение 3,75(х-18)=3х; 3,75х-67,5=3х; 3,75х-3х=67,5 0,75х=67,5 х=67,5:0,75 х=90 3х=3·90=270 км О т в е т. Скорость автомобиля 90 км в час, расстояние между городами 270 км.
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