Определить объём воздуха необходимого для сжигания 8,96 л пропана.
Химия
Определить объём воздуха необходимого для сжигания 8,96 л пропана.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C3H8+5O2=====>3CO2+4H2O Как видно из уарвнения на 1 объем пропана необходимо 5 объемов кислорода.Следовательно на 8,96 л пропана необходимо 44,8 л кислорода. А так как содержание кислорода в воздухе 21% Следовательно составляем пропорция: 21%-44,8 л 100%-х л Из этого видим что х=44,8*100/21=213л (примерно) Ответ:213 л.
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