сочинение по картине золотая осень Левитана

Гость: Гость:

на этой картине Левитан описал всю кросату Русской природы.в его картине все гарманирует и сочетается, Левитан не стремится к тому чтобы выделить какойто один фрагмент.В этой картине все друг друга дополняет.На картине действительно изображена золотая осень.Листву на берёзах левитан действительно изобразил золотого цвета.художник создавал образ золотой осени с помощью кадмина желтого( тот что по темнее) и кадмина лимонного(тот что ярко жолтый).но левитан не стал зацикливатся на этих двух цветах, так что его картина имеет много других красок.На этой картине извилистая река символизирует жизнь русского человека.Ведь жизнь не когда не идет по одной прямой в ней всегда есть свои вирожи(концовку допиши сам):-))))