ввставьте пропущеные буквы и раскройте скобки. укажите вид,лицо,и число разноспрягаемых глаголов хотеть, бежать. оброзец:хочет оконьчание ет (несов.вид,3 л. ед.ч.) 1. бужешь стараться - все может удастся. 2. язык мягок , что (х...

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ввставьте пропущеные буквы и раскройте скобки. укажите вид,лицо,и число разноспрягаемых глаголов хотеть, бежать. оброзец:хочет оконьчание ет (несов.вид,3 л. ед.ч.) 1. бужешь стараться - все может удастся. 2. язык мягок , что (хотеть), то и лопочит .3. худая снасть и отдохнуть (не) (дать). 4. чего себе (не)(хотеть),того и другому не делай .5. добрая слава лежит , а худая (бежать). 6 . паши не лениво , если (хотеть) жить счастливо.

Автор: Гость