ввставьте пропущеные буквы и раскройте скобки. укажите вид,лицо,и число разноспрягаемых глаголов хотеть, бежать. оброзец:хочет оконьчание ет (несов.вид,3 л. ед.ч.) 1. бужешь стараться - все может удастся. 2. язык мягок , что (х...
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ввставьте пропущеные буквы и раскройте скобки. укажите вид,лицо,и число разноспрягаемых глаголов хотеть, бежать. оброзец:хочет оконьчание ет (несов.вид,3 л. ед.ч.) 1. бужешь стараться - все может удастся. 2. язык мягок , что (хотеть), то и лопочит .3. худая снасть и отдохнуть (не) (дать). 4. чего себе (не)(хотеть),того и другому не делай .5. добрая слава лежит , а худая (бежать). 6 . паши не лениво , если (хотеть) жить счастливо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Будешь стараться(несов.2лицо,ед ч) - все может удастся(соверш.вид.3 лицо, ед.ч.). 2. Язык мягок , что хочет(несов. наст время,3 лицо, ед.ч.), то и лопочет(несов. наст время,3 лицо, ед.ч.) .3. Худая снасть и отдохнуть(неопред форма, соверш вид, ) не даёт(наст.время, несов.вид,3 лицо, ед.ч). 4. Чего себе не хочешь(несов.вид, ед.ч,2 лицо),того и другому не делай(наст.время, несов.вид,2 лицо, ед.ч) .5. Добрая слава лежит(наст.врем, несоверш.вид,3 лицо, ед.число) , а худая бежит(наст.врем, несоверш.вид,3 лицо, ед.число). 6 . Паши(несовер.вид,2 лицо,ед.число) не лениво , если хочешь(несов.вид, ед.ч,2 лицо) жить(несов.вид, ед.ч,2 лицо) счастливо.
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