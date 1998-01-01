Придумайте пожалуйста рассказ по теме "Берегите природу"  

Гость: Гость:

В мире существует много глобальных проблем, но наибольшей проблемой является загрязнение прроды. Люди не понимают что они делают, они не могут понять воздух - это всё а без кислорода что людям и животным никак тем более деревьям. Из-за этой проблемы спорят даже гиолаги. Все люди ошибаются и всё равно продолжают делать вред окружающеё природе. Мы живём в прикрасных населений и всё это окружает леса, горы, моря, озёра. Мы должни гордиться тем что природа нам дала и ещё мы должны стараться не загрязнять всю природу