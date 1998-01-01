1) Почему при физ нагрузках возрастает частота пульса и как это связано с работой сердца? 2)Почему у детей число ударов пульса больше, чем у взрослых здоровых людей?

Биология
1) Почему при физ нагрузках возрастает частота пульса и как это связано с работой сердца? 2)Почему у детей число ударов пульса больше, чем у взрослых здоровых людей?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ибо Сердечной и другим мышцам во время активной работы необходимо больше кислорода так как он необходим для синтеза АТФ при клеточном дыхании по формуле 2C3H4O3 + 6O2 ---> 6Co2 + 4H2O +18AТФ + Q. У детей блуждающий нерв ещё не сильно влияет на сердце + у них ещё более высокий уровень обмена веществ. Повышенные потребности тканей удовлетворяются не за счёт систолитического объёма, а за счёт более частых сердечных сокращений. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
какой путь пройдёт конец минутной стрелки настенных часов за сутки,если её длина 9 см?
Ответить
Алгебра
подберите такие натуральные числа а и в чтобы выполнялось равенство 3*а+6*в=1998
Ответить
Русский язык
Выписать имена существительные по признакам 1. Имя нарицательное,неодуш.,жен.рода, ед.ч., отвечает на вопрос что? главный член предложения. 2.назыв...
Ответить
Литература
сочинение по картине золотая осень Левитана
Ответить
Русский язык
ввставьте пропущеные буквы и раскройте скобки. укажите вид,лицо,и число разноспрягаемых глаголов хотеть, бежать. оброзец:хочет оконьчание ет (несов...
Ответить