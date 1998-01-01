1) Почему при физ нагрузках возрастает частота пульса и как это связано с работой сердца? 2)Почему у детей число ударов пульса больше, чем у взрослых здоровых людей?
Биология
1) Почему при физ нагрузках возрастает частота пульса и как это связано с работой сердца? 2)Почему у детей число ударов пульса больше, чем у взрослых здоровых людей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ибо Сердечной и другим мышцам во время активной работы необходимо больше кислорода так как он необходим для синтеза АТФ при клеточном дыхании по формуле 2C3H4O3 + 6O2 ---> 6Co2 + 4H2O +18AТФ + Q. У детей блуждающий нерв ещё не сильно влияет на сердце + у них ещё более высокий уровень обмена веществ. Повышенные потребности тканей удовлетворяются не за счёт систолитического объёма, а за счёт более частых сердечных сокращений.
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