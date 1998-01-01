какой путь пройдёт конец минутной стрелки настенных часов за сутки,если её длина 9 см?
Математика
какой путь пройдёт конец минутной стрелки настенных часов за сутки,если её длина 9 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минутная стрелка за 1 час делает 1 полный оборот, то есть кончик проходит c = 2pi*r = 2pi*9 = 18pi ~ 56,55 см. За сутки она пройдет 24 оборота, то есть C = 24c = 24*18pi = 432pi ~1357,17 см = 13 м 57 см 1,7 мм
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