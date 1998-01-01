объяснить , почему земледельцы разных стран использовали различных животных для пахоты

Обществознание
объяснить , почему земледельцы разных стран использовали различных животных для пахоты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в разных странах водились разные животные,  поэтому использовали разных животных
Гость:
Потому что кагбэ во многих странах есть разные животные и климат и как бы логику вклюив понимаем что лошадь в той же африке сложно использовать для пахоты - они там если и водятся то дикие а не домашние
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