В двух баках 18 т нефти.В одном баке - х т,а во втором - на 4 т меньше. Запишите выражение для следущих велечин: а)масса нефти во 2 баке; б)маса нефти в двух баках. Сопоставьте полученные выражения с условием и укажите равные в...

Математика

В двух баках 18 т нефти.В одном баке - х т,а во втором - на 4 т меньше. Запишите выражение для следущих велечин: а)масса нефти во 2 баке; б)маса нефти в двух баках. Сопоставьте полученные выражения с условием и укажите равные велечины.Ответ запишите в виде равентства.Решите полученное уровнение. ПОМОГИТЕ!

Автор: Гость