Витя придумал 6 выражений со скобками,значение которых ровно 15,а Лена придумала на 2 выражения больше.Поставь вопрос и реши задачу.

Математика

Витя придумал 6 выражений со скобками,значение которых ровно 15,а Лена придумала на 2 выражения больше.Поставь вопрос и реши задачу.

Автор: Гость