Витя придумал 6 выражений со скобками,значение которых ровно 15,а Лена придумала на 2 выражения больше.Поставь вопрос и реши задачу.

Математика
Витя придумал 6 выражений со скобками,значение которых ровно 15,а Лена придумала на 2 выражения больше.Поставь вопрос и реши задачу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Сколько выражений придумала Лена? 6+2=8(в)     2) Сколько всего выражений придумали дети? 6+2=8(в) придуумала лена 6+8=14(в)  всего выражений придумали дети    
Гость:
сколько всего выражений придумали дети? 6+2=8 выражений придумала Лена 6+8=14 выражений ответ 14выражений придумали дети  
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