для сельскохозяйственной фермы был приобретен бык с чёрной шерстью(чёрная окраска доминирует по отношению к красной). как убедиться в его чистопородности? какие генотипы быка возможны при таком фенотипе? составьте схему скрещив...
Биология
для сельскохозяйственной фермы был приобретен бык с чёрной шерстью(чёрная окраска доминирует по отношению к красной). как убедиться в его чистопородности? какие генотипы быка возможны при таком фенотипе? составьте схему скрещивания. ответ обоснуйте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну скрещивание А_ х Аа (анализирующее) если оно чистопороден то АА х Аа === АА и Аа расщепление 1:1, а если нет то Аа х Аа=== АА: 2Аа: аа, расщепление 1:2:1
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