запишите в виде дроби частное а)4:7 б)8:11 в)1:6

Математика
запишите в виде дроби частное а)4:7 б)8:11 в)1:6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) [latex]4:7=\frac{4}{7}[/latex]   б) [latex]8:11=\frac{8}{11}[/latex]   в) [latex]1:6=\frac{1}{6}[/latex]
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