запишите в виде дроби частное а)4:7 б)8:11 в)1:6
Математика
запишите в виде дроби частное а)4:7 б)8:11 в)1:6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) [latex]4:7=\frac{4}{7}[/latex] б) [latex]8:11=\frac{8}{11}[/latex] в) [latex]1:6=\frac{1}{6}[/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В двух баках 18 т нефти.В одном баке - х т,а во втором - на 4 т меньше. Запишите выражение для следущих велечин: а)масса нефти во 2 баке; б)маса не...
Биология
для сельскохозяйственной фермы был приобретен бык с чёрной шерстью(чёрная окраска доминирует по отношению к красной). как убедиться в его чистопоро...