объясните , почему особи, обладающие доминантным признаком, могут быть как гомозиготными, так и гетерозиготными, а особи, обладающие рецессивными признаком , - только гомозиготными.

Биология

объясните , почему особи, обладающие доминантным признаком, могут быть как гомозиготными, так и гетерозиготными, а особи, обладающие рецессивными признаком , - только гомозиготными.

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