объясните , почему особи, обладающие доминантным признаком, могут быть как гомозиготными, так и гетерозиготными, а особи, обладающие рецессивными признаком , - только гомозиготными.
Биология
объясните , почему особи, обладающие доминантным признаком, могут быть как гомозиготными, так и гетерозиготными, а особи, обладающие рецессивными признаком , - только гомозиготными.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что у гомозиготных особей рецессивные признаки не подавляются доминантными))) а в гетерозиготных рецессивные признаки подавляются доминантными....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В двух баках 18 т нефти.В одном баке - х т,а во втором - на 4 т меньше. Запишите выражение для следущих велечин: а)масса нефти во 2 баке; б)маса не...