объясните , почему особи, обладающие доминантным признаком, могут быть как гомозиготными, так и гетерозиготными, а особи, обладающие рецессивными признаком , - только гомозиготными.

Биология
объясните , почему особи, обладающие доминантным признаком, могут быть как гомозиготными, так и гетерозиготными, а особи, обладающие рецессивными признаком , - только гомозиготными.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что у гомозиготных особей рецессивные признаки не подавляются доминантными))) а в гетерозиготных рецессивные признаки подавляются доминантными....
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