Расположите в порядке увеличения полярности связей следующие соединения: 1)AlBr3 2)HBr 3)KBr 4)Br2
Химия
Расположите в порядке увеличения полярности связей следующие соединения: 1)AlBr3 2)HBr 3)KBr 4)Br2
Ответ(ы) на вопрос:
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неполярная ковалентная связь у молекулы брома Br2 HBr ковалентная полярная AlBr3 ковалентная полярная KBr ионная
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