Сила тока в электрической цепи изменяется по закону i = 3cos (100πt + π/3) А. Определите амплитуду колебания силы тока, действующее значение силы тока, циклическую и линейгую частоту колебаний, период, фазу и начальную фазу кол...

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Общий вид: i=Imax*cos(ωt) 1.Амплитуда - это максимальное значение, всё, что стоит перед гармонической функцией (синус/косинус). В данном случае Imax=3А 2.Действующие значение в √2 раз меньше амплитудного. Iд=3/√2≈2,12А 3.ω=100π≈314рад/с 4.ω=2πγ; γ=ω/2π; γ=314/2*3,14=50Гц 5.Период - это величина, обратная частоте. T=1/γ; T=1/50; T=0,02с 6.Фазу в какой момент времени нужно найти? 7.Начальная фаза - это фаза колебаний в момент времени t=0. Фаза определяется по формуле: φ=ωt + φ0; т.о. φ0=π/3