32т груза упаковали в 7контейнеров. Сколько тонн груза в каждом контейнере? (это тема на дроби)
Математика
32т груза упаковали в 7контейнеров. Сколько тонн груза в каждом контейнере? (это тема на дроби)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32/7=4 целых 4/7 в каждом контейнере
Гость:
[latex]32:7=\frac{32}{7}=4\frac{4}{7}[/latex] (т) Ответ: в каждом контейнере [latex]4\frac{4}{7}[/latex] тонн груза.
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