32т груза упаковали в 7контейнеров. Сколько тонн груза в каждом контейнере? (это тема на дроби)

Математика

32т груза упаковали в 7контейнеров. Сколько тонн груза в каждом контейнере? (это тема на дроби)

Автор: Гость