придумать рассказ из 5-7 предложений о семье какого-нибудь животного.

Английский язык
придумать рассказ из 5-7 предложений о семье какого-нибудь животного.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
This is a fox*s family. It  consists of 7 aminals: mother - fox. father - fox and 5 little foxes. They are all fur and red. They live in a big cosy  hole in a dark part of the forest. Little foxes like to run and jump here.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Площадь квадрата 36 квадратных см. 1) Запеши, какой длины могут быть стороны прямоугольников стакой же площадью, как у кводрата. Найди периметр каж...
Ответить
Химия
в результате каких реакций выделяется осадок: а)FeS+HCl б)Ca(NO3)2+Na2CO3 в)Na2CO3+HNO3 г)Ba(OH)2+HNO3 д)CaCl2+H3PO4
Ответить
Русский язык
придумать предложение со словом стенной
Ответить
Математика
32т груза упаковали в 7контейнеров. Сколько тонн груза в каждом контейнере? (это тема на дроби)
Ответить
Химия
Какова массовая доля нитрата калия в растворе полученном после смешивания 90г  2%-ого раствора и 110г  5%-ого раствора нитрата калия?
Ответить