придумать рассказ из 5-7 предложений о семье какого-нибудь животного.
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придумать рассказ из 5-7 предложений о семье какого-нибудь животного.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
This is a fox*s family. It consists of 7 aminals: mother - fox. father - fox and 5 little foxes. They are all fur and red. They live in a big cosy hole in a dark part of the forest. Little foxes like to run and jump here.
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