Площадь квадрата 36 квадратных см. 1) Запеши, какой длины могут быть стороны прямоугольников стакой же площадью, как у кводрата. Найди периметр каждого из них. 2) Найди длину стороны равностороннего треугольника, периметр котор...

Математика

Площадь квадрата 36 квадратных см. 1) Запеши, какой длины могут быть стороны прямоугольников стакой же площадью, как у кводрата. Найди периметр каждого из них. 2) Найди длину стороны равностороннего треугольника, периметр которого равен периметру одного из этих прямоугольников.

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