Площадь квадрата 36 квадратных см. 1) Запеши, какой длины могут быть стороны прямоугольников стакой же площадью, как у кводрата. Найди периметр каждого из них. 2) Найди длину стороны равностороннего треугольника, периметр котор...

Математика
Площадь квадрата 36 квадратных см. 1) Запеши, какой длины могут быть стороны прямоугольников стакой же площадью, как у кводрата. Найди периметр каждого из них. 2) Найди длину стороны равностороннего треугольника, периметр которого равен периметру одного из этих прямоугольников.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) S =a*b    36= 2*18  т.е. a1=2 b1=18  P=(a+b)*2=(2+18)*2=40см  a2=3 b2=12  P= (3+12)*2=30см а3=4.  b3=9  P= ( 4+9)*2=26 см      2) Если  периметр треугольника равен периметру прямоугольника (например: 30см. То сторона  равностороннего треугольника будет равна  P=a+a+a=3a a=P:3=30:3=10(см) 
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