Вырази Три Пятых кг в граммах, Три Пятых ц в граммах, Семь Десятых ц. в килограммах, Семь Десятых т. в килограммах

Математика

Вырази Три Пятых кг в граммах, Три Пятых ц в граммах, Семь Десятых ц. в килограммах, Семь Десятых т. в килограммах

Автор: Гость