Вырази Три Пятых кг в граммах, Три Пятых ц в граммах, Семь Десятых ц. в килограммах, Семь Десятых т. в килограммах
Математика
Вырази Три Пятых кг в граммах, Три Пятых ц в граммах, Семь Десятых ц. в килограммах, Семь Десятых т. в килограммах
Ответ(ы) на вопрос:
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1) 0,0006 г 2) 600000 г 3) 70 кг 4) 700 кг
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