НЕНАСТЬЕ-ЗВУКО-БУКВЕННЫЙ СОСТАВ СЛОВА

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НЕНАСТЬЕ-ЗВУКО-БУКВЕННЫЙ СОСТАВ СЛОВА
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ненастье- 8б, 8зв, 3 слога н (н")согл, мягк, звон е(и)гласн, безударн, н(н) согл, тверд, звон а(а) глас, ударн, с(с") согл, МЯГК, глух т(т")согл, мягк, глух ь--- е(й) согл, мягк, звонк   (Э) гласн, безударн 
Гость:
н-[н']- согл., сонорн.,мягк., е-[и]-гласн., безударн., н-[н]-согл., сонорн.,твёрд., а-[а]-гласн., ударн., с-[с']-согл., глух., мягк., т-[т']-согл., глух., мягк., ь-[-] е-[й']-согл., сонорн.,мягк.,    [э]-гласн.,безуд., 8б.,8зв.  
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