Теплоизолированный сосуд разделён пополам перегородкой .В одной половине находится идеальный газ с температурой 27 градусов и давлении 2 атм, во второй половине другой идеальный газ с температурой 127 градусов и давлении 5 атм....
Физика
Теплоизолированный сосуд разделён пополам перегородкой .В одной половине находится идеальный газ с температурой 27 градусов и давлении 2 атм, во второй половине другой идеальный газ с температурой 127 градусов и давлении 5 атм.Найти установившуюся температуру смеси газов после того как убрали перегородку?
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