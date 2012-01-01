Расставьте в клетках квадрата 8х8 различные натуральные числа так, чтобы сумма в каждой строке и в каждом столбце была равна 2012
Математика
Расставьте в клетках квадрата 8х8 различные натуральные числа так, чтобы сумма в каждой строке и в каждом столбце была равна 2012
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
506 253 153 400 600 10 30 60 253 153 400 600 10 30 60 506 153 400 600 10 30 60 506 253 400 600 10 30 60 506 253 153 600 10 30 60 506 253 153 400 10 30 60 506 253 153 400 600 30 60 506 253 153 400 600 10 60 506 253 153 400 600 10 30
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