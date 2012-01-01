Расставьте в клетках квадрата 8х8 различные натуральные числа так, чтобы сумма в каждой строке и в каждом столбце была равна 2012

Математика
Расставьте в клетках квадрата 8х8 различные натуральные числа так, чтобы сумма в каждой строке и в каждом столбце была равна 2012
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Гость:
506 253   153   400   600 10  30    60 253 153    400  600  10     30  60  506 153  400  600   10    30  60  506   253 400  600   10    30  60  506   253  153 600  10    30  60  506   253  153   400 10    30  60  506   253  153   400  600 30    60  506   253  153   400  600 10 60    506   253  153   400  600 10   30
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