Опиши животное,которое хорошо знаешь.Сначала что удивляет в нём его внешний вид и его повадки.

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Кошка — красивое, элегантное, удивительно смышленое создание с яркой индивидуальностью, нежное, ласковое и преданное человеку. Кошка быстро привыкает к дому и становится милым и близким другом. Правильно воспитанная кошка не причиняет хозяину неприятных хлопот, а в тяжелые минуты жизни поможет снять нервное напряжение, избавит от стресса, отвлечет от грустных мыслей и повседневных забот.