из слова видеоадаптер составляет слова:диод,радио,партер

Экономика
из слова видеоадаптер составляет слова:диод,радио,партер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var s: string; begin s := 'видеоадаптер'; writeln(s); writeln(s[3] + s[2]+ s[5] + s[3]); writeln(s[12] + s[6] + s[3] + s[2] + s[5]); writeln(s[9] + s[6] + s[12] + s[10] + s[11] + s[12]); end.
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