С трёх участков собрали 300кг кабачков,с 1 и 2 участков вместе собрали 190кг, а со 2 и 3 вместе 200кг кабачков , Сколько кг кабачков собрали со второго участка?
Математика
С трёх участков собрали 300кг кабачков,с 1 и 2 участков вместе собрали 190кг, а со 2 и 3 вместе 200кг кабачков , Сколько кг кабачков собрали со второго участка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С 1 и 2 - 190 кг с 2 и 3 - 200кг Всего - 300 кг. Со 2 - ? 1)300-200=100(кг) собрали с первого участка 2) 190-100=90(кг) собрали со второго участка
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