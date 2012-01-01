написать виды спорта на немецком языке
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написать виды спорта на немецком языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
schwimmen(плавание),fubball(футбол),tennis(тенис),schach(шахматы),baseball(бейсбол),skifahren(катание на лыжах),eiskunstlauf(фигурное катание),volleyball(волейбол).
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