обчислення суми чисел які діляться на 3
Экономика
обчислення суми чисел які діляться на 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var s,n,i:integer; begin write('Введите количество чисел'); readln(n); s:=0; for i:=1 to n do s:=s+i*3; writeln(s); end.
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