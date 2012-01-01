обчислення суми чисел які діляться на 3

Экономика
обчислення суми чисел які діляться на 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var s,n,i:integer; begin write('Введите количество чисел'); readln(n); s:=0; for i:=1 to n do s:=s+i*3; writeln(s); end.
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