Задали по русскому языку написать словосочетания в прямом и переносном значении.Тема Употребление причастий и деепричастий в речи.НЕ могу разобраться со словом висячий,висящий!Как написать чтобы одно словосочетание в прямом,а д...

Русский язык
Задали по русскому языку написать словосочетания в прямом и переносном значении.Тема Употребление причастий и деепричастий в речи.НЕ могу разобраться со словом висячий,висящий!Как написать чтобы одно словосочетание в прямом,а другой в переносном значении?!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
висячий замок(например) это тот, который никогда не снимется, а висящий - он висит временно...Висеть в воздухе - неопределенное положение кого-либо, Висеть на телефоне - часто и помногу говорить по телефону.
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