функция задана формулой у=3х. а) Найдите значения функции у1 и у2, соответсвующие значениям аргумента х1=1 и х2=-2. б) найдите значения аргумента х1 и х2, соответсвующие значениям функции у1=6 и у2=-12
Алгебра
функция задана формулой у=3х. а) Найдите значения функции у1 и у2, соответсвующие значениям аргумента х1=1 и х2=-2. б) найдите значения аргумента х1 и х2, соответсвующие значениям функции у1=6 и у2=-12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)в данном случае вместо х нам нужно подставить его значение,т.е: у1=3*1=3 и у2=3*(-2)=-6 б)здесь нам нужно подставить значения у в основную формулу: 6=3(х1),отсюда х1=2 -12=3(х2),отсюда х2=-4 если будут вопросы спрашивай)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Задали по русскому языку написать словосочетания в прямом и переносном значении.Тема Употребление причастий и деепричастий в речи.НЕ могу разобрать...
Математика
помогити пажалюста решит задачу . С аэродрома вылетел вертолет со скоростью 210 км/ч. Через 2ч с этого же аэродрома вылетел вслед за вертолетом са...