помидоров собрали на 456кг меньше,чем огурцов. сколько собрали огурцов,если их было в 4 раза больше,чем помидоров?решите пожалуйста
Математика
помидоров собрали на 456кг меньше,чем огурцов. сколько собрали огурцов,если их было в 4 раза больше,чем помидоров?решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I способ: Предположим, что помидоров собрали х кг, тогда огурцов собрали (х+456) кг, также из условия задачи известно, что огурцов было в 4 раза больше, чем помидоров, что соответствует 4х кг согласно этим данным составим и решим уравнение: х+456=4х 4х-х=456 3х=456 х=456:3 х=152 (кг) - помидоры. 4х=4·152=608 (кг) или 152+456=608 (кг) - огурцы. II способ: Огурцы - 4 части, Помидоры - 1 часть 1) 4-1=3 (части) - разница. 2) 456:3=152 (кг) - помидоры. 3) 456+152=608 (кг) - огурцы. Ответ: огурцов собрали 608 кг. Проверка: 608-152=456 (кг)
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