В один ларек привезли 25ящиков с фруктами ,в другой - 20 таких же ящиков.Сколько килограммов фруктов привезли в оба ларька,если в первый ларек привезли на 60кг больше,чем во второй?

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способ1 пусть в одном ящике х кг фруктов ,тогда в 1 магазин привезли 25х кг фруктов,а во второй 20х кг фруктов ,разница между весом 60 кг ,получаем уранение 25х - 20х=60 25х-20х=60 5х=60 х=60:5 х=12 значит одна коробка весит 4 кг 25*12=300(кг)-в первый магазин 20 *12=240(кг)-во второй магазин 300+240=540(кг )привезли в оба магазина лучше подожди еще немного ,я точно не знаю ,правильно ли я решила