Сколько делителей имеет число 90?
Математика
Сколько делителей имеет число 90?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 различных натуральных делителей имеет число 90 Это числа ; 1,2,3,5,6.9,10,15,18,30,45,90
Гость:
1,2,3,5,6,9,10,15,18,30,45,90 12 делителей
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