разбор по составу слова синеватая
Русский язык
разбор по составу слова синеватая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Син - корень еват - суффикс ая - окончание синеват - основа
Гость:
син - корень, еват - суффикс, ая - окончание
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