СЛОВО УЩИПНУТЬ КАКОЕ ЛИЦО ВРЕМЯ И ЧИСЛО ?

Русский язык
СЛОВО УЩИПНУТЬ КАКОЕ ЛИЦО ВРЕМЯ И ЧИСЛО ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ущипнуть - глагол в инфинитиве у него нет числа времени и лица
Гость:
Ущипнуть - отвечает на вопрос "что сделать?", соответственно стоит в начальной форме - инфинитиве. Когда глагол в инфинитиве, разобрать слово морфологически не реально =)
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