ВЫПИШИ ГРУППЫ РОДСТВЕННЫХ СЛОВ, ЗАПИСЫВАЯ СЛОВА В ТАКОМ ПОРЯДКЕ: КОРЕНЬ ОКОНЧАНИЕ, КОРЕНЬ СУФФИКС ОКОНЧАНИЕ, КОРЕНЬ СУФФИКС СУФФИКС ОКОНЧАНИЕ. снежок, голубок, свисток, снег, шажочек, голубочек, вечер, садик, свист, вечерок, зв...
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ВЫПИШИ ГРУППЫ РОДСТВЕННЫХ СЛОВ, ЗАПИСЫВАЯ СЛОВА В ТАКОМ ПОРЯДКЕ: КОРЕНЬ ОКОНЧАНИЕ, КОРЕНЬ СУФФИКС ОКОНЧАНИЕ, КОРЕНЬ СУФФИКС СУФФИКС ОКОНЧАНИЕ. снежок, голубок, свисток, снег, шажочек, голубочек, вечер, садик, свист, вечерок, звоночек, снежочек, голубь, свисточек, вечерочек, сад, звон, шажок, садочек, звонок, шаг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снег-снежок-снежочек голубь-голубок-голубочек свист-свисток-свисточек шаг-шажок-шажочек вечер-вечерок-вечерочек сад-садик-садочек звон-звонок-звоночек
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