В правильной прямоугольной пирамиде сторона основания равна 6, а площадь полной поверхности пирамиды 27корней из 3 . Найдите объем пирамиды.
Геометрия
В правильной прямоугольной пирамиде сторона основания равна 6, а площадь полной поверхности пирамиды 27корней из 3 . Найдите объем пирамиды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тут надо по формуле объема V=S*h. т.е. 27корень из трех умнож на 6 и умнож на одну третью)))) вот и все
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