1. С какими из следующих веществ вода вступает во взаимодействие: Na, Fe2O3, BaO, CH4, SiO, Br2? 2. Составьте уравнения реакцый гидролиза в молекулярной и ионной формах следующих солей: ZnSO4, Na2S, CH3COOK, (NH4)2CO3, AICI3

Химия

1. С какими из следующих веществ вода вступает во взаимодействие: Na, Fe2O3, BaO, CH4, SiO, Br2? 2. Составьте уравнения реакцый гидролиза в молекулярной и ионной формах следующих солей: ZnSO4, Na2S, CH3COOK, (NH4)2CO3, AICI3

Автор: Гость