1. С какими из следующих веществ вода вступает во взаимодействие: Na, Fe2O3, BaO, CH4, SiO, Br2? 2. Составьте уравнения реакцый гидролиза в молекулярной и ионной формах следующих солей: ZnSO4, Na2S, CH3COOK, (NH4)2CO3, AICI3
Химия
1. С какими из следующих веществ вода вступает во взаимодействие: Na, Fe2O3, BaO, CH4, SiO, Br2? 2. Составьте уравнения реакцый гидролиза в молекулярной и ионной формах следующих солей: ZnSO4, Na2S, CH3COOK, (NH4)2CO3, AICI3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2↑ BaO + H2O = Ba(OH)2 CH4 + H2O = CO + 3H2(Ni и температурa 700-900°C) SiO + H2O(пар) = SiO2 + H2(500°C) 2Br2 + 2H2O = 4HBr + O2↑(свет/кипячение) во втором ионы сама разберешься...
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