повесть "Ася") В чем рассказчик обвиняет себя, в чем видит причину своей неудавшейся любви? А что роднит его с Гагиным?
Литература
повесть "Ася") В чем рассказчик обвиняет себя, в чем видит причину своей неудавшейся любви? А что роднит его с Гагиным?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я считаю что рассказчак винит себя в том что он не смог признатся асе в своих чувствах.а причиной неудачливой любви является его не увереность, робость.и боязньснова быть отвергнутым, так как он уже испытывал это чувство.
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