купили 2кг.100гр.крупы и высыпали её в три банки.В первую банку вошло в 3 раза больше,чем во вторую,а в третью банку насыпали 500 гр. крупы.Сколько крупы насыпали в первую сколько во вторую банки?

Математика

купили 2кг.100гр.крупы и высыпали её в три банки.В первую банку вошло в 3 раза больше,чем во вторую,а в третью банку насыпали 500 гр. крупы.Сколько крупы насыпали в первую сколько во вторую банки?

Автор: Гость