купили 2кг.100гр.крупы и высыпали её в три банки.В первую банку вошло в 3 раза больше,чем во вторую,а в третью банку насыпали 500 гр. крупы.Сколько крупы насыпали в первую сколько во вторую банки?
Математика
купили 2кг.100гр.крупы и высыпали её в три банки.В первую банку вошло в 3 раза больше,чем во вторую,а в третью банку насыпали 500 гр. крупы.Сколько крупы насыпали в первую сколько во вторую банки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2100-500=1600г-в первой и во второй банках. 2)х+3х=1600, 4х=1600, х=1600:4, х=400г-во второй банке. 3)400*3=1200г-в первой банке.
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