Скорость прямолинейно движущейся точки задана формулой U(t)=t^2-3t+2. Напишите формулы зависимости её ускорения а и координаты х от времени t, если в начальный момент времени (t=0) координата х= -5.

Гость: Гость:

хз как делать, мб можно в формулу a= (V-Vo)/t подставить то выражение и так как Vo=V при t=0 до подставляем в то получаем, что Vo=2 и тогда: a=(t^2-3t)/t=t-3 тогда x=xo+Vot+(at^2)/2= -5+2t+ (t-3)t^2/2 но я не уверен...