ПРИМЕР: MN=a см,NK=на 30 см меньше MN, а KMв 4 раза больше NK
Математика
ПРИМЕР: MN=a см,NK=на 30 см меньше MN, а KMв 4 раза больше NK
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NK=a-30 см KM=(a-30)х4 см а+а-30+(а-30)х4=2а-30+4а-120=6а-150см
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