в баллоне объёмом100л находится 2г кислорода при температуре 47градусов. Каково давление газа в баллоне?

Физика
в баллоне объёмом100л находится 2г кислорода при температуре 47градусов. Каково давление газа в баллоне?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P*V=(m/M)*R*T P=(m/M)*((R*T)/V) m=2*10^-3 M=32*10^-3 R=8,31 T=320 V=100*10^-3 по формуле:  (2*10^(-3))/(32*10(-3))*(8.31*320)/(100*10^(-3))=1662Па.
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