167,1;2085,04;444,4;300,7;137 ОКРУГЛИТЬ ДО ДЕСЯТКОВ
Математика
167,1;2085,04;444,4;300,7;137 ОКРУГЛИТЬ ДО ДЕСЯТКОВ
Ответ(ы) на вопрос:
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167,1=17 2085,04=209 444,4=44 300,7=30 137=14
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