1) площадь поля 560га. в первый день засеяли 3/7 поля, а остальное-во второй день. сколько гектаров засеяли во второй день?

Математика

1) площадь поля 560га. в первый день засеяли 3/7 поля, а остальное-во второй день. сколько гектаров засеяли во второй день?

Автор: Гость