1) площадь поля 560га. в первый день засеяли 3/7 поля, а остальное-во второй день. сколько гектаров засеяли во второй день?
Математика
1) площадь поля 560га. в первый день засеяли 3/7 поля, а остальное-во второй день. сколько гектаров засеяли во второй день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)560:7*3=240(га)-в 1 день 2)560-240=320(га)-во 2 день
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