Лена и Оля соревновались в беге. Кто-то из них одолел дистанцию за 5 минут, кто-то за 2 минуты. Юля пробежала за 4 мин., Катя за 6 мин., Вика за 3 мин., а Оля за 2. За сколько минут пробежала дистанцию Лена?

Математика

Лена и Оля соревновались в беге. Кто-то из них одолел дистанцию за 5 минут, кто-то за 2 минуты. Юля пробежала за 4 мин., Катя за 6 мин., Вика за 3 мин., а Оля за 2. За сколько минут пробежала дистанцию Лена?

Автор: Гость