Лена и Оля соревновались в беге. Кто-то из них одолел дистанцию за 5 минут, кто-то за 2 минуты. Юля пробежала за 4 мин., Катя за 6 мин., Вика за 3 мин., а Оля за 2. За сколько минут пробежала дистанцию Лена?
Математика
Лена и Оля соревновались в беге. Кто-то из них одолел дистанцию за 5 минут, кто-то за 2 минуты. Юля пробежала за 4 мин., Катя за 6 мин., Вика за 3 мин., а Оля за 2. За сколько минут пробежала дистанцию Лена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лена пробежала за 5 минут. так как из условия вытекает, что Оля пробежала за 2 минуты
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