написать портретный очерк подруги

Гость: Гость:

Рада представить – это моя знакомая Алина. За годы, что я её знаю, она множество раз «меняла лица», но некоторые её черты оставались неизменными. Этого человека нельзя назвать простым. Из-за своего несговорчивого характера, Алина редко находит общий язык с другими людьми. Она эгоистична, всегда имеет своё мнение. С ней трудно общаться, если ты её не знаешь. Она может быть жестокой и грубой. Может казаться наивной и чуткой. Понять её сложно и нельзя приручить. Она волк-одиночка, но в трудную минуту всегда поможет. Алина противоречива, и в этом её индивидуальность. Такая она в повседневной жизни. Но когда занимается музыкой, в ней открывается совершенно другой человек. Это не тот человек, которого знают её знакомые или одноклассники. Если ты не видел эту сторону, то ты не знаешь Алину. Вдохновение оживляет и делает этого волка ласковым и нежным зверем. Внешность, как и характер, обычной не назовёшь. Палитра разнообразная. Но Алина даёт предпочтение тёмным тонам. В её внешнем виде большое значение имеют аксессуары: серебряная цепь на шее, разнообразные браслеты и пирсинг. В глазах ярко-зелёные линзы с кошачьим зрачком. Бледная кожа отлично сочетается с Чёрными волнистыми волосами. Они, обычно, распущены. Косая чёлка покрашена в тёмно-красный цвет. Неотъемлемая часть её образа – это тёмная помада и длинные ресницы, на щеках светлый румянец. Всё это даёт нам полное представление о характере и образе жизни Алины. Да, она сложный человек, но я ни чуть не жалею о нашей дружбе.