написать портретный очерк подруги
Русский язык
написать портретный очерк подруги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рада представить – это моя знакомая Алина. За годы, что я её знаю, она множество раз «меняла лица», но некоторые её черты оставались неизменными. Этого человека нельзя назвать простым. Из-за своего несговорчивого характера, Алина редко находит общий язык с другими людьми. Она эгоистична, всегда имеет своё мнение. С ней трудно общаться, если ты её не знаешь. Она может быть жестокой и грубой. Может казаться наивной и чуткой. Понять её сложно и нельзя приручить. Она волк-одиночка, но в трудную минуту всегда поможет. Алина противоречива, и в этом её индивидуальность. Такая она в повседневной жизни. Но когда занимается музыкой, в ней открывается совершенно другой человек. Это не тот человек, которого знают её знакомые или одноклассники. Если ты не видел эту сторону, то ты не знаешь Алину. Вдохновение оживляет и делает этого волка ласковым и нежным зверем. Внешность, как и характер, обычной не назовёшь. Палитра разнообразная. Но Алина даёт предпочтение тёмным тонам. В её внешнем виде большое значение имеют аксессуары: серебряная цепь на шее, разнообразные браслеты и пирсинг. В глазах ярко-зелёные линзы с кошачьим зрачком. Бледная кожа отлично сочетается с Чёрными волнистыми волосами. Они, обычно, распущены. Косая чёлка покрашена в тёмно-красный цвет. Неотъемлемая часть её образа – это тёмная помада и длинные ресницы, на щеках светлый румянец. Всё это даёт нам полное представление о характере и образе жизни Алины. Да, она сложный человек, но я ни чуть не жалею о нашей дружбе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Пешеход должен был пройти 6 км за определенный срок. Однако, он задержался с выходом на 30 минут, поэтому, чтобы прийти вовремя, шел со скоростью, ...
Математика
Лена и Оля соревновались в беге. Кто-то из них одолел дистанцию за 5 минут, кто-то за 2 минуты. Юля пробежала за 4 мин., Катя за 6 мин., Вика за 3 ...
Математика
1) площадь поля 560га. в первый день засеяли 3/7 поля, а остальное-во второй день. сколько гектаров засеяли во второй день?