На одну чашу весов поставлены гири массой по 5 кг, а на другую — но 3 кг, всего 24 гири. Весы находятся в равновесии. Сколько гирь находится на одной и сколько — на другой чаше?

Математика

На одну чашу весов поставлены гири массой по 5 кг, а на другую — но 3 кг, всего 24 гири. Весы находятся в равновесии. Сколько гирь находится на одной и сколько — на другой чаше?

Автор: Гость