На одну чашу весов поставлены гири массой по 5 кг, а на другую — но 3 кг, всего 24 гири. Весы находятся в равновесии. Сколько гирь находится на одной и сколько — на другой чаше?
Математика
На одну чашу весов поставлены гири массой по 5 кг, а на другую — но 3 кг, всего 24 гири. Весы находятся в равновесии. Сколько гирь находится на одной и сколько — на другой чаше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-кол-во гирь весом в 5кг, тогда (24-х)-кол-во гирь весом в 3кг. Составляем уравнение: 5х=3*(24-х). Решаем его: 5х=3*24-3х,далее 5х+3х=72 8х=72 и х=9 Значит 5ти килограммовых гирь-9штук, тогда 3-х - 24-9=15штук. Проверим:5*9=45 и 3*15=45 45=45 весы находятся в равновесии.
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