Из куска проволоки согнули треугольник с раврыми сторонами 4 см.. Затем проволоку разогнули и сделали квадрат. Чему равна сторона квадрата?

Математика

Из куска проволоки согнули треугольник с раврыми сторонами 4 см.. Затем проволоку разогнули и сделали квадрат. Чему равна сторона квадрата?

Автор: Гость