Из куска проволоки согнули треугольник с раврыми сторонами 4 см.. Затем проволоку разогнули и сделали квадрат. Чему равна сторона квадрата?
Математика
Из куска проволоки согнули треугольник с раврыми сторонами 4 см.. Затем проволоку разогнули и сделали квадрат. Чему равна сторона квадрата?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р треугольника=4см+4см+4см=12см он равен Р квадрата а=12:4=3см -сторона квадрата
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