С какой силой давит атмосфера на пол в классе площадью 40м^2 в тот день, когда давление воздуха равно 750 мм.рт.ст.
Физика
С какой силой давит атмосфера на пол в классе площадью 40м^2 в тот день, когда давление воздуха равно 750 мм.рт.ст.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p=F/s F=ps сила=давлениевоздуха*площадь пола
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