С какой силой давит атмосфера на пол в классе площадью 40м^2 в тот день, когда давление воздуха равно 750 мм.рт.ст.

Физика

С какой силой давит атмосфера на пол в классе площадью 40м^2 в тот день, когда давление воздуха равно 750 мм.рт.ст.

Автор: Гость