У Насти 200 открыток. Половина всех открыток с цветами, четверть с пейзажами, половина оставшихся с животными, остальные с птицами. Сколько открыток с птицами у Насти?
Математика
У Насти 200 открыток. Половина всех открыток с цветами, четверть с пейзажами, половина оставшихся с животными, остальные с птицами. Сколько открыток с птицами у Насти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200/2=100 с цветами 200/4=50 с пейзажами т.к 100 это половина тогда 200-(100+50)= 50с животными и с птицами, следовательно 50/2=25 с животными 50-25=25 с птицами
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