У Насти 200 открыток. Половина всех открыток с цветами, четверть с пейзажами, половина оставшихся с животными, остальные с птицами. Сколько открыток с птицами у Насти?

Математика

У Насти 200 открыток. Половина всех открыток с цветами, четверть с пейзажами, половина оставшихся с животными, остальные с птицами. Сколько открыток с птицами у Насти?

Автор: Гость